TEMPETE FIONA : Fermeture des établissements scolaires ce vendredi 16 septembre à partir de 12 heures en partie française 

En raison de la situation climatique et des incertitudes sur son évolution et après consultation des Présidents des Collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, le Préfet Vincent Berton a décidé la fermeture exceptionnelle de l’ensemble des établissements scolaires du secteur public et privé, ce vendredi 16 septembre 2022, à partir de :

-12h00 à Saint-Martin ;

– 14h00 à Saint-Barthélemy.

La population est invitée à s’organiser en conséquence et à continuer de s’informer. A noter que la cantine scolaire sera fermée aujourd’hui.

