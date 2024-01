FOOTBALL / Assemblée générale de la Ligue : le développement du football à Saint-Martin se poursuit

L’Assemblée Générale Ordinaire de la Ligue de Football de Saint-Martin s’est tenue avec succès le dimanche 10 décembre dernier dans les locaux de la CCISM. L’événement a rassemblé les membres de la ligue ainsi que des représentants des clubs de football de l’île.

Sous la présidence d’Aristide Conner, cette réunion a abordé les points suivants : l’ouverture de l’Assemblée et mot d’accueil, la lecture et approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire précédente en novembre 2022, le rapport moral et financier du président, la présentation du budget prévisionnel pour 2023-2024 et questions diverses.

L’Assemblée Générale a été l’occasion pour les membres d’échanger sur divers sujets cruciaux pour le développement du football à Saint-Martin, notamment en ce qui concerne les initiatives visant à promouvoir la pratique du football, l’organisation de compétitions et de formations, ainsi que la gestion administrative et financière de la ligue.

Lors de la lecture de son rapport moral, le président de la ligue s’est adressé à l’assistance : « La Ligue de Football de Saint-Martin ne possède malheureusement aucun plateau sportif. Ils appartiennent tous à la Collectivité Territoriale de Saint-Martin. Nous espérons réellement que 2024 sera l’année qui marquera une nouvelle page sur l’aspect infrastructure. Il est grand temps de prendre en considération l’importance de la qualité des terrains, pour nos/vos entraînements comme pour les rencontres afin de permettre à nos licenciés une réelle montée en performance et qualité de jeu.

Nous espérons que la Collectivité pourra entendre notre voix afin qu’elle soit sensibilisée à cette problématique majeure, et comme je vous le disais, en tant que première association sportive, nous ne baisserons jamais les bras pour nous faire entendre !

Et puis grâce au formidable travail effectué par la commission féminine, pour le développement du football féminin mis en place par mes équipes, nous tenons aussi à féliciter Naima Jermin, retenue pour participer à la phase fédérale Outre-mer qui s’est déroulée à Clairefontaine.

Le Label jeunes a été décerné à Junior Stars. Le « Label Jeunes » est une certification délivrée par les instances dirigeantes du football, telles que la Fédération Française de Football (FFF) ou d’autres organisations similaires dans d’autres pays. Ce label vise à reconnaître et récompenser les clubs de football qui mettent en place des structures de formation de qualité pour les jeunes joueurs, tout en promouvant les valeurs éducatives et sportives du football.

La Ligue de Football de Saint-Martin se réjouit de l’issue positive de cette Assemblée Générale et de la reconnaissance accordée aux éducateurs et aux clubs locaux. Ces événements renforcent l’engagement continu de la ligue envers l’amélioration et la promotion du football sur l’île.

Nous remercions chaleureusement tous les participants, les membres de la ligue, les représentants des clubs de football ainsi que les éducateurs pour leur engagement et leur dévouement envers le développement du football à Saint-Martin. Leur contribution est essentielle pour assurer la croissance continue de notre sport et pour offrir des opportunités enrichissantes aux jeunes joueurs ainsi qu’à l’ensemble de la communauté footballistique de Saint-Martin.

La Ligue de Football de Saint-Martin s’engage à poursuivre ses efforts pour promouvoir des valeurs telles que le fair-play, la discipline et l’esprit d’équipe, tout en favorisant l’inclusion et la diversité au sein de notre communauté sportive ».

A l’issue de l’assemblée générale, une cérémonie de récompenses des éducateurs a eu lieu, honorant les personnes suivantes :

– U13 : M. GENDREY Franck

– U15 : M. JASARON Marcéna

– U17 : M. CONNER Henri

– U20 : M. BELLECHASSE Yannick

– Seniors : M. GRAHAM Glen

Sans oublier Stéphane Auvray et Abdias Milius pour la montée de la sélection de Saint-Martin en League B de la Concacaf, ainsi que Marcéna Jasaron et Joseph Mendy d’avoir remporté le tournoi U15 de la Concacaf.

Le président Conner a parlé de succès collectif, mais aussi de beaux succès individuels ! A l’image d’Adjani Van Putten, sélectionné cette année en U16/U17 dans l’équipe Antilles – Guyane – Tahiti en stage à Clairefontaine._AF

