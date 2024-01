CONSTRUCTION : Seconde visite du chantier du Collège 600

Le 21 décembre dernier, le préfet Vincent Berton conviait la presse pour une deuxième visite des chantiers du collège 900 de la Savane et du collège 600 de Quartier d’Orléans. Pour ce dernier, les travaux avancent selon le calendrier avec un premier nouveau bâtiment presque terminé.

Pour rappel, le chantier titanesque a débuté le 20 juillet 2022 pour un budget de 22 millions d’euros financé par l’État et la Collectivité. Particularité pour ce chantier contrairement à celui du collège numérique 900 de la Savane, il se déroule en site occupé avec la présence des élèves durant l’année académique. Par conséquent et suite à la décision du président de la Collectivité Louis Mussington, douze classes mobiles climatisées ont été installées en bordure du collège La Roche Gravée de Moho resté actif depuis le début des travaux pour un montant d’1,5 millions d’euros et dédiées à 450 élèves. Grâce à ce dispositif, le projet de construction en site occupé du collège 600 a permis de raccourcir le délai de livraison initialement prévu en décembre 2027 pour la rentrée de septembre 2025. 600 élèves suivront leur éducation dans 34 salles de classe sur une surface de 6000m2.

L’établissement scolaire est conçu dans une logique de développement durable avec une ventilation naturelle des locaux et l’utilisation de matériaux responsables. Le collège de Quartier d’Orléans faisant partie du réseau d’éducation prioritaire, les moyens sont renforcés. La rotation des élèves entre les vieilles classes et les classes mobiles s’effectuent parfaitement, permettant au chantier d’évoluer selon les délais établis par la feuille de route. Fin février, les élèves devraient être en mesure d’intégrer le nouveau bâtiment. Durant la phase de vacances de mars 2024, les anciennes constructions seront détruites. Initialement prévue en juin 2025, la livraison est quelque peu retardée à septembre 2025 en raison des questions environnementales et de l’approvisionnement en produits aux normes européennes. Le gymnase-dojo tant attendu sera bel et bien livré, pour accueillir les week-ends plus de 150 enfants pris en charge par les associations locales dans une optique de mixité totale. _Vx

