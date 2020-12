EEASM : A Saint-Martin, le réseau d’assainissement collectif se modernise et s’étend !

L’Etablissement des Eaux et de l’Assainissement de Saint-Martin (EEASM) poursuit au fil de l’eau ses investissements au bénéfice de la réfection des réseaux existants et le déploiement du réseau d’assainissement collectif pour permettre au plus grand nombre de bénéficier de ce service public et éviter l’investissement privé parfois lourd.

L’extension progressive du réseau d’assainissement collectif est aussi un progrès pour la Collectivité de Saint-Martin sur le plan sanitaire et participe globalement à la préservation de l’environnement.

L’EEASM, dans ce cadre, tient à rappeler aux administrés et plus particulièrement aux propriétaires de biens que leur raccordement est une obligation dès lors que le réseau public leur est accessible et qu’ils disposent d’un délai de deux ans pour s’y raccorder.

Un délai supplémentaire peut être accordé lorsque des investissements récents ont été réalisés par le propriétaire pour assumer personnellement l’assainissement via une installation privée. Ce délai peut atteindre 10 ans, le temps pour le propriétaire d’amortir cet investissement.

Dans le cas d’une construction neuve, dans les zones où l’assainissement collectif est présent, le raccordement au réseau collectif est une obligation dès la construction du bien

L’EEASM invite les propriétaires dans les secteurs où l’assainissement collectif est aujourd’hui disponible à se rapprocher de ses services.