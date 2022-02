Le bâtiment des lolos bientôt démoli

Suite au passage d’Irma, le bâtiment qui abritait les lolos de Marigot a été fortement endommagé. En 2019, la Collectivité a installé des conteneurs sur le front de mer, qui ont été équipés par les restaurateurs afin qu’ils puissent continuer d’exercer.

Depuis l’ancien bâtiment est laissé en état et doit être démoli. La COM vient de lancer la procédure de marché public. Le chantier prévoit la démolition des bâtiments mais aussi le nettoiement complet du terrain et l’évacuation des déchets.

Pour rappel, dans le projet d’aménagement du front de mer de Marigot, l’installation de 16 lolos est prévue. «Ils devront être construits dans un style caribéen. Les conteneurs dans lesquels les lolos ont déménagé, ne seront pas conservés car ils sont temporaires. Ils ont été installés car le bâtiment qui les abritait avait été fortement endommagé par Irma et doit être détruit», avait précisé le président de la COM lors de la présentation du projet aux médias en décembre 2020. (soualigapost.com)

7 vues totales, 7 vues aujourd'hui