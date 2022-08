Saison cyclonique : la mobilisation des services de l’Etat et de la Collectivité se poursuit

Dans le cadre de la préparation à un passage éventuel d’un phénomène cyclonique à Saint-Martin, les services de l’État et de la Collectivité poursuivent leur mobilisation.

Jeudi dernier, Monsieur le Préfet Vincent BERTON et Madame la Vice-Présidente Bernadette DAVIS se sont rendus sur des terrains du domaine public de la Collectivité, situés à proximité directe de l’aéroport de Grand-Case. De nombreux amas de débris et encombrants ont été constatés sur place et représentent un véritable danger pour la sécurité des habitants ainsi que pour l’intégrité de la piste d’atterrissage, compromettant notamment l’arrivée des secours et des ravitaillements suite au passage d’un cyclone. L’opération de nettoyage des lieux en cours se poursuivra en coopération avec l’ensemble des professionnels du secteur et des autorités. La préfecture rappelle que l’implication de tous est indispensable à l’heure où nous rentrons dans le pic de la saison cyclonique.

