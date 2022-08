Hausse de 20,7 % des prix des billets d’avion sur un an entre Paris et les outre-mer

En juillet, la hausse des prix des billets d’avion au départ de France se poursuit à un rythme soutenu de 43,5 % toutes destinations confondues sur un an par rapport à juillet 2021. Elle est de 20,7 % vers le réseau outre-mer. Au départ de l’ensemble des départements d’outre-mer, l’augmentation des prix est de 21,1 % au mois de juillet, contre 23,9 % en juin.

Comparativement à il y a deux ans, les prix au départ de France, toutes destinations confondues sont en augmentation de 14,4 % pour les vols vers les outre-mer. Au départ des outre-mer, les billets ont augmenté de 16,2 % en deux ans.

Interrogé récemment sur BFM-TV, le président d’Air Caraïbes n’a pas apporté de bonnes nouvelles. «Une partie (de la hausse des coûts) est encore à venir », a-t-il déclaré. «Pour Air Caraïbes et pour French bee, même si on a les meilleurs avions en termes de consommation par siège, le pétrole représentait 30-35% de nos coûts, on est en train de passer à 45% », a expliqué Marc Rochet. « Donc, forcément, il va y avoir encore pour 5 à 10% d’augmentations tarifaires à venir sur l’hiver et l’année prochaine», a-t-il assuré.

La compagnie a également confirmé qu’elle suspendait ses rotations directes entre Paris et Sint Maarten à partir du mois de décembre. Selon Guadeloupe 1ère, une réduction des vols pourrait aussi avoir lieu vers la Martinique. (soualigapost.com)

