PROJET ONE SHARK SXM : Tout savoir ou presque sur l’univers des requins

Le projet « One Shark SXM » étant désormais relancé, le Groupement d’Intérêt Public (GIP) a plusieurs objectifs dont l’amélioration des connaissances scientifiques des différentes espèces de requins et un volet pédagogique auprès de la population locale et des touristes, sans oublier les professionnels de la mer.

« Contrairement à la stratégie « classique » mise en œuvre à La Réunion et en Nouvelle-Calédonie, le projet One Shark SXM consiste à privilégier des pêches non létales, à la suite de la morsure fatale de décembre 2020, et à développer aujourd’hui la stratégie reposant sur le PROGENIR (Profilage Génétique Individuel des Requins) pour retrouver « l’individu à problème », extrêmement rare, auteur de deux attaques dont l’une mortelle à la Baie Orientale », souligne, Hadrien Bidenbach, chargé de mission « One Shark Caribbean Sea ».

À ce titre, Saint-Martin fait office de précurseur pour tester cette approche potentiellement plus efficace, éco-responsable et capable d’éviter une crise requin catastrophique sur le plan économique pour des économies insulaires directement dépendantes du tourisme balnéaire.

S’agissant de la prévention du risque, des affiches créées en partenariat avec l’Office de Tourisme de Saint-Martin sont à l’étude et devraient être installées aux abords des plages dans les semaines à venir, dans un souci de pédagogie, sans pour autant effrayer la population locale et les touristes. _AF

