ARTS / Projet artistique de Zincart : Iron Man se pare de ses plus beaux atours

La sculpture gigantesque d’Iron Man prend doucement vie, il est temps de retrouver Zincart qui n’a pas chômé depuis le début de son projet artistique inédit.

Ce projet artistique de grande envergure est né au cours de l’année 2021, l’artisan couvreur zingueur mais surtout sculpteur Zincart a posé sa valise d’outils dans l’enceinte de l’Hommage Hôtel à Baie Nettlé pour construire une sculpture d’Iron Man de presque 4 mètres de haut qui trônera fièrement dans les jardins du Art Hôtel. Après avoir réalisé le corps entier de bois du super-héros, l’habillage de l’armure faite de cuivre et de laiton a bien avancé. Avec plus de 2000 pièces pour une œuvre d’art qui sera étanche, le travail de longue haleine est minutieux et l’artiste a le sens du détail. La tête d’Iron Man (Mark 45 XLV) est pourvue d’un détecteur de mouvement qui lui permettra de bouger au passage du public et les chaussures emblématiques du personnage de Marvel, mesurant chacune 85 centimètres, s’illumineront avec projection de fumée pour donner un peu plus de sensationnel à cette sculpture unique qui reposera sur un socle métallique en forme du célèbre A des Avengers, cube rectangle qui abritera le local technique de ventilation et de robotique. Beaucoup de curieux suivent l’évolution de la sculpture et n’hésitent pas à visiter l’atelier de l’artisan couvreur, toujours ravi d’accueillir des passionnés. Zincart est également l’auteur d’autres œuvres artistiques remarquables comme la sirène en cuivre, cuivre étamé et zinc. Cette pièce unique de 150 cm de haut pour 105 cm de long pèse 70kgs avec une envergure de la tête à la queue de 240 cm. Exposée à Saint-Barthélemy dans le passé, elle est désormais visible à l’Hommage Hôtel et en vente. Pour acquérir cette pièce unique, véritable invitation au voyage sous-marin, contactez le 06 90 37 59 91. _Vx

