ÉCONOMIE : La CGSS va renforcer sa présence sur le territoire

Présente lors du « Petit déjeuner de l’entrepreneur » organisé par le FipCom le 24 juin dernier, Catherine Legeron, directrice du recouvrement à la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) s’est engagée à renforcer la présence du département sur le territoire pour être au plus proche de la population.

Souvent perçu -injustement- comme une rouleau compresseur mal vu par les cotisants, le service de recouvrement de la CGSS a pour volonté de multiplier les actions « aller vers » les assurés : « Nous avons tout intérêt à nous ouvrir pour démystifier le service de recouvrement de la CGSS. Nous allons à la fois renforcer notre présence sur le territoire de Saint-Martin et rénover notre antenne pour une meilleure fluidité et un meilleur service aux assurés » déclarait Catherine Legeron. Avec des actions de communication plus intenses en Guadeloupe et à Saint-Martin, le service recouvrement de la CGSS restera « très vigilant aux spécificités de chaque territoire, avec un allégement et une approche différente ». Forte d’un partenariat de qualité avec la CCISM et d’une convention qui permet d’’avancer, la direction espère arriver à des accords grâce à un dialogue productif et une compréhension de toutes les parties.

Si la CGSS a connu des difficultés, elle compte aujourd’hui 150 salariés pour six directions avec comme objectifs d’améliorer au quotidien la relation client-assuré-employeur et sa capacité d’accompagnement, de rappeler les dispositifs existants comme la visite conseil pour participer à la compréhension de la législation sociale ou encore d’intensifier la lutte contre le travail dissimulé avec deux agents supplémentaires. Catherine Legeron s’est montrée très impliquée dans sa mission, invitant le public à se rapprocher du service de recouvrement sans crainte ni appréhension. _Vx

