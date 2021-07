PPRN : Les reconstructions sont autorisées

Les services de la préfecture ont lancé mardi à Grand Case le second cycle de concertation de la population dans le cadre de la révision du plan de prévention des risques naturels (PPRN). Ils ont exposé un peu plus dans le détail les conditions de reconstruction selon les zones de risques.

Quatre zones ont été définies selon le risque de submersion marine et l’importance du choc mécanique : zones de risque faible, moyen, fort et très fort. Dans ces quatre zones, les bâtiments détruits par le cyclone Irma ou qui le seront par le prochain cyclone, pourront être reconstruits «avec des mesures de réduction de la vulnérabilité et en respectant la réglementation des documents d’urbanisme en cours», a confirmé le préfet qui l’a de nouveau répété à plusieurs reprises. Ce qui n’était pas permis par le PPRN de 2011 pour les bâtiments situés en zone de très fort risque. Une demande de permis de construire ou de demande préalable de travaux devra être déposé(e) en collectivité. A noter qu’en zones de risque fort et très fort, il sera interdit de créer de nouveaux lieux de sommeil (chambre à coucher dans une maison ou un hôtel).

La prochaine réunion publique a lieu jeudi à 18h au collège de Quartier d’Orléans.

(soualigapost.com)