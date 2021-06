Plus de 18 tonnes de déchets collectés lors de l’opération « Clean Up » organisée par Initiative Saint Martin Active

Un « clean Up »/ Nettoyage de l’île réunissant 12 quartiers a été organisé dimanche dernier par Initiative Saint Martin Active à l’occasion de ses 20 ans.

Ainsi la population s’est mobilisée sur les 12 quartiers suivant : Agrément / Hameau du pont, Baie Lucas / Quartier d’Orléans, Baie Nettlé, Baie Orientale public, Concordia, Cul-de-Sac, Friar’s Bay, Front de Mer / Marigot, Grand-Case / Happy Bay, Le Galion, Saint James et Sandy-Ground

Des équipes de 6 personnes ont été constituées, afin de respecter les normes sanitaires. L’action a réuni plus de 200 participants.

886 sacs de 100 litres ont été collectés, soit plus de 18 tonnes de déchets en moins dans la nature !

A l’issue de cette action, un petit déjeuner collectif a été offert et la remise des prix a eu lieu sur la plage du Galion.

Initiative Saint Martin Active tient à remercier les partenaires de cette action :

La Préfecture, la Collectivité de Saint-Martin, le Conservatoire du Littoral, la Réserve Naturelle, la presse locale, les radios 101.50, Youth Radio, et SOS RADIO, Dauphin Telecom, la Cepac Caisse d’Epargne, C2D Consulting, l’association ZEPIN, le Restaurant Karibuni de Pinel, Les C5 , Adèle et Gabrielle, Office Fourniture, Grand Maison, Wind Surf, Clean SXM, SXM VERDE, DHL, tous les bénévoles et particulièrement Jean Marc A, Karine A, David R, Rosan M, et les petits pots de Gaëlle !

« Chacun peut agir à son niveau et nous le prouvons collectivement, nous vous remercions tous chaleureusement. Nous avons hâte de vous retrouver pour la prochaine édition ! Pour une Ile plus belle », souligne Sabrina RIVERE, Directrice d’Initiative Saint Martin Active.