PORTRAIT – FCE : « J’ai la chance exceptionnelle d’avoir une famille qui croit en moi »

Dans le cadre de la soirée de premier anniversaire du FCE, Angèle Dormoy s’est racontée devant un public pendu à ses lèvres.

Quand elle revient de Bordeaux dans les années 90 avec un diplôme d’études supérieures spécialisées de gestion d’entreprises qui s’ajoute à ces autres diplômes (DEUG, licence, maîtrise, LEA), Angèle Dormoy est la femme la plus diplômée sur le territoire de Saint-Martin : « J’ai tenu à faire un maximum d’études pour ne pas avoir de portes fermées en revenant ici ». En choisissant de devenir la chargée d’opérations de la Semsamar, l’actuelle présidente de la CCISM tenait à mettre ses connaissances à disposition de la population : « En parallèle j’ai créé des sociétés de transport, d’aide à la personne ». Côté coups durs pour cette femme dont les idées créatives fusent à la vitesse de la lumière, c’est la découverte d’une de ses facettes : « J’aime créer, mais la gestion quotidienne, je n’aime pas ». Avec comme objectif de démontrer qu’une Saint-Martinoise peut réussir chez elle, Angèle Dormoy partage avec le public sa force : « J’ai la chance exceptionnelle d’avoir une famille qui croit en moi. Sans ça, je n’aurais pas pu me positionner sur d’autres choses comme la présidence de la CCISM ». Toujours surprise par le succès, Angèle qui crée une entreprise tous les deux ans a réussi à repartir de zéro à 50 ans : « Je me suis toujours promise de ne pas faire de business de nuit et de stock, je veux travailler autour du service en créant un concept saint-martinois ». La Sanctorum 978, qui accueillait la soirée d’anniversaire du FCE SXM-SBH rentre dans cette lignée. Véritable déclaration d’amour à son île, l’endroit met à l’honneur le patrimoine et la culture culinaire de Saint-Martin avec le soutien sans faille de la famille d’Angèle qui participe à la réalisation de mets comme la célèbre soupe du dimanche. En aidant aussi à la création de la Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin qui regroupe trois chambres (commerce, métiers et agriculture ndlr) en une, Angèle Dormoy est devenue la première femme présidente de la CCISM : « Je veux laisser une marque différente, j’ai envie de transmettre mes connaissances sur l’entrepreunariat, j’interviens d’ailleurs dans les collèges & lycées et à Pôle Emploi ». Sur la question de sa vision de l’avenir, la multi-entrepreneuse entend se mettre à l’écriture pour combler le manque d’ouvrages saint-martinois liés au monde de l’entrepreunariat. Une autre belle façon pour Angèle Dormoy de laisser une trace qui va inspirer les nouvelles générations. _Vx

