Formation SXM Seniors Connect : de nouveaux ateliers numériques mis en place pour les séniors tout le mois de novembre

La crise sanitaire a mis davantage en exergue les difficultés rencontrées par les habitants en vulnérabilité numérique pour accéder à des services essentiels de la vie quotidienne.

De nombreux citoyens ont été entravés dans leurs accès aux droits du fait du confinement. Autant de situations qui révèlent l’urgence d’un accompagnement au numérique des publics fragiles. De surcroît les territoires les plus fragiles de la République, “quartiers prioritaires de la politique de la ville “, “territoires ultramarins” ont concentré des difficultés supplémentaires durant cette crise sanitaire.

L’Agence nationale de la cohésion des territoires a décidé en urgence d’accompagner 15 000 Français issus prioritairement de ces territoires via la distribution directe de pass numériques.

En sa qualité de Hub pour un Numérique inclusif et d’opérateur qualifié APTIC, l’association ANIS Saint-Martin a été mandaté l’Agence nationale de la cohésion des territoires pour relayer cette opération spéciale dans la collectivité d’Outre-mer de Saint-Martin. Ainsi, l’association ANIS Saint-Martin, en collaboration avec l’association du 3e âge : la Couronne, déploie un atelier à destination des seniors « SXM Seniors Connect, pendant tout le mois de novembre.

Ce parcours numérique se déroulera en 4 séances d’une durée de 2 h :

• État des lieux des connaissances, prise en main de la tablette et /smartphone

• Sécurité sur internet, se protéger des spams, des virus…

• Découverte des outils d’échange (mails, skype…)

• Inscription et suivi de son dossier sur les sites utiles (CGSS, …)

• Consultation des sites institutionnels de prévention (Pour bien vieillir, Mutualité Française…)

Des objectifs pensés pour le quotidien des séniors

Si l’objectif général de cette action est bien de favoriser l’accès au numérique pour les personnes de 60 ans et plus, il se décompose en plusieurs objectifs bien distincts que chaque participant pourra mettre à profit dans sa vie quotidienne.

Il s’agira donc à l’issue de ces ateliers pour les bénéficiaires d’être en capacité d’effectuer des recherches sur internet, de connaître les outils d’échanges (messagerie, réseaux sociaux), leurs intérêts et leurs limites dans une optique de lutte contre l’isolement, de connaître les sites institutionnels de la sphère sociale, notamment ceux concernant la prévention et le bien vieillir, de s’initier à la pratique d’internet pour réaliser certaines démarches administratives, d’acquérir des réflexes de vigilance sur les potentiels risques liés à internet : fiabilité relative de certains articles / sites, publicités et offres commerciales, données personnelles, achats sur internet.

Quelques places pour les formations de la rentrée

Les inscriptions pour le programme de novembre sont en cours. Les formations se déroulent chaque mercredi (Sandy-Ground) et jeudi (Concordia), du 5 au 26 novembre, et devraient accueillir une vingtaine de participants.

Pour s’inscrire et se renseigner

Par téléphone (05 90 51 29 43). Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h, et mardi et jeudi de 14h à 16h.