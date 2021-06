Formation BAFA à Saint-Martin : 100% de réussite !

La première formation BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) mise en place par la FSCF (Fédération Sportive et Culturelle de France) s’est déroulée au centre de formation FIVE B Academy du 1er au 8 juin 2021.

Les stagiaires, originaires de la Baie Orientale, Grand-Case et Sandy- Ground, ont pu ainsi valider leur première étape. FIVE B Academy salue la réussite de l’ensemble des stagiaires et les remercie de leur confiance pour la première partie de la formation BAFA.

Il est déjà prévu un calendrier de plusieurs sessions BAFA et BAFD sur l’année. La session suivante est notamment programmée dès le mois de juillet afin de permettre, particulièrement aux lycéens ou jeunes du territoire, de pouvoir passer toutes les étapes du BAFA durant l’été. L’acquisition du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) permet l’accès aux emplois d’encadrements d’enfants en centre de loisirs, périscolaire et extrascolaire.

FIVE B ACADEMY, a pu réaliser la 1ère session du mois de juin grâce au partenariat signé entre les associations de quartier FIVE B, présidée par Marie Bartis, et Sandy Ground on the Move Insertion, présidée par Georges Richardson, dont l’engagement pour le développement du quartier par l’éducation n’est plus à démontrer. Mais aussi, et surtout, grâce à la convention signée avec la Fédération Sportive et Culturelle de France autorisant l’utilisation de son habilitation Nationale.

La prochaine formation générale BAFA se déroulera du 8 au 15 juillet 2021, et le BAFA Approfondissement aura lieu du 16 au 21 août 2021.

Plus d’informations auprès de la Coordinatrice départementale, Marie Bartis, au 06 90 15 73 03, ou par e-mail à l’adresse bafa-bafd.fscf.fivebacademy@fiveb.fr.