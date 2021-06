COVID-19 : Dix jeunes par jour se sont fait vacciner en partie française

La vaccination contre le Covid-19 est ouverte aux jeunes âgés de 12 à 18 ans depuis le 15 juin en France, y compris en Outre-mer. A Saint-Martin, une dizaine s’est présentée chaque jour depuis mardi dernier au vaccinodrome. Cela représente un peu plus de 10 % du public accueilli.

Pour rappel, le vaccin utilisé est le Pfizer, le seul disposant d’une autorisation de mise sur le marché. L’autorisation des deux parents est requise. En cas de l’absence d’un des deux parents, le parent présent remplit l’attestation et s’engage sur l’honneur à avoir recueilli préalablement le consentement du parent absent et co-titulaire de l’autorité parentale.

De même une attestation parentale doit être recueillie puis conservée de manière systématique. Elle est disponible sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé.

Enfin, conformément aux recommandations du Comité consultatif national d’éthique du 8 juin 2021, les mineurs de 12 et plus reçoivent, lors de l’entretien préparatoire à la vaccination, une information claire et adaptée à leur âge sur le Covid-19 et sur les vaccins. Ce recueil du consentement ne nécessite pas de formulaire ou d’engagement écrit : il doit être recueilli à l’oral par le professionnel de santé au cours de l’entretien préparatoire à la vaccination.