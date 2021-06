Révision du PPRN : Reprise ce soir de la consultation publique

Les services de la préfecture ont organisé en mai un premier cycle de concertation avec la population dans les quartiers dans le cadre de la révision du plan de prévention des risques naturels. Quatre réunions se sont tenues lors desquelles les grands principes de la révision ont été exposés.

Le second cycle devait débuter dans la foulée mais lors de la première réunion les personnes présentes ont exprimé leur déception de ne pas pouvoir découvrir le nouveau zonage et le nouveau règlement. Elles ont suggéré au préfet d’avancer dans l’élaboration des documents et de convoquer ultérieurement la population pour lui présenter les travaux.

Après réflexion, le préfet a donné une suite favorable aux demandes. «J’ai décidé de temporiser pendant quatre semaines les réunions publiques pour pouvoir travailler sur la carte des enjeux et le projet de règlement», avait-il confié.

Le second cycle de réunions reprend ce soir à Grand Case.

• Grand Case : le 29 juin à 18h à la cité scolaire

• Quartier d’Orléans : le 1er juillet à 18h au collège

• Margiot : le 6 juillet à 18h au collège Mont des Accords

• Sandy Ground : le 8 juillet à 18h à l’école Aline Hanson