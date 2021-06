Covid-19 : Couvre-feu maintenu mais de 23h à 5h du matin jusqu’au lundi 28 juin

Au regard de la situation sanitaire qui s’améliore en partie française, le préfet, Serge Gouteyron a décidé vendredi dernier, après en avoir discuté avec l’Agence Régionale de Santé et le ministère des Outre-mer, de maintenir le couvre-feu pour lutter contre la circulation du virus mais de modifier les horaires.

Depuis vendredi 18 juin, tous les déplacements sont interdits à partir de 23 heures jusqu’à 5 heures du matin, a annoncé le préfet lors d’une conférence de presse.

Les restaurants et débits de boissons sont autorisés à rouvrir et à accueillir du public jusqu’à 23 heures, y compris les restaurants d’hôtel. Les manifestations sportives, cultuelles et culturelles nécessitent une déclaration et l’autorisation de la Préfecture. Cette décision vaut jusqu’au 28 juin. Désormais, les horaires du couvre-feu sont identiques aussi bien à Saint-Martin qu’à Sint Maarten.

«Globalement, la population a compris les enjeux de cette mesure. J’ai été surpris du suivi du couvre-feu. Il a été respecté», a souligné Serge Gouteyron.

A ce jour, cinq patients sont toujours pris en charge par le centre hospitalier Louis-Constant Fleming. «En début de semaine, nous avions encore 10 patients hospitalisés», observe le préfet.

Depuis lundi dernier, 30 nouveaux cas ont été confirmés sur 1 050 tests. «La baisse du taux de positivité se confirme cette semaine », constate Valérie Denux, la directrice générale de l’ARS, qui reste toutefois prudente.