PORTRAIT : Donatien Sylvestre dit « Dounce », un footballeur qui a marqué son époque

Bien connu dans le milieu du ballon rond, Donatien Sylvestre alias « Dounce » a fait les beaux jours du football saint-martinois dans les années 90-2000 en tant que joueur avec ses coéquipiers de la glorieuse époque. Rencontre avec un passionné invétéré de football !

Faxinfo : « Peux-tu te présenter en quelques mots ? »

Donatien Sylvestre : « Je suis né à Saint-Martin le 31 décembre 1968, le jour de la Saint-Sylvestre (rires) ! J’ai suivi ma scolarité sur l’île avant de partir en Guadeloupe pour la suite de mes études. Après l’obtention de mon Bac, je suis parti en Métropole pour effectuer mon service militaire à Rouen dans l’armée de Terre. Douze mois plus tard, j’étais de retour sur mon île natale. Je suis vite rentré dans la vie active en ouvrant une épicerie à Saint-James. J’ai ouvert ensuite une animalerie rue de Hollande puis le bar « Chez Dounce » toujours rue de Hollande où je suis installé depuis 2013 ».

Faxinfo : « Parle-moi de tes débuts de footballeur. A quand remontent-ils ? »

D.S. : « J’ai commencé à taper dans le ballon de très bonne heure, à l’âge de cinq ans je crois. J’ai d’abord joué en équipes jeunes puis en juniors au Sporting Club. J’ai intégré ensuite en 1984 l’équipe sénior de Yawanka représentant le quartier de Saint-James, un beau souvenir. En parallèle du championnat, j’ai effectué mes grands débuts avec la sélection de Saint-Martin à l’âge de 17 ans. C’était pour moi un honneur de porter le maillot de la sélection ».

FI : « Quels sont tes meilleurs souvenirs ? »

D.S. : « Incontestablement lorsque j’ai rejoint l’équipe de Jah Rebels créée en 1990 ! Avec mon frère Patrice et les coéquipiers de l’époque, nous avons vécu de grands moments ! A commencer par notre titre de champions de 2ème Division. Dans les années 90, il existait à Saint-Martin les championnats de 1ère et 2ème Division. Après notre accession en D1, nous avons remporté le titre à six reprises sur les dix années durant lesquelles j’ai évolué sous le maillot des Jah Rebels. Je garde aussi un excellent souvenir du Mondialito organisé par le regretté Claude Tage. Nous formions une belle équipe avec les Block Boys ! »

FI : « Tu as vécu de grands moments aussi avec la sélection de Saint-Martin, non ? »

D.S. : « Ah oui ! J’ai évolué avec la sélection de 1987 à 2003 au poste de défenseur central. Nous avons eu de très bons joueurs dans nos différentes équipes. Je pense à Jean-Louis Richard, Alain Haillant, Alex Dolin, Jean-Paul Arrondel, François Matthew, Eric Coco, Eric Cozier, Mario Roumou, Raymond Dijon, Thierry Saint-Autret et bien d’autres. La liste est longue ! Nous avons eu l’honneur aussi de rencontrer plusieurs équipes professionnelles de passage chaque été à Saint-Martin : le fameux Saint-Etienne de Michel Platini, Cannes, Lens, l’Olympique de Marseille et d’autres formations qui ont foulé la pelouse du stade Albéric Richards. Le Variété Club de France est venu également le 2 janvier 1990 avec les Platini, Giresse, Pécout, Trésor, Rocheteau et consorts. Tous les amoureux du foot à Saint-Martin s’en souviennent encore ! »

F.I. : « Ton mot de la fin ? »

D.S. : « Saint-Martin a toujours été et restera une terre de football ! J’en profite pour souhaiter le meilleur à la nouvelle génération ».

Propos recueillis par AF

