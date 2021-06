ÉDUCATION : Journée Portes Ouvertes de la SEGPA du Mont des Accords

La SEGPA, Section d’Enseignement Général et Professionnelle Adapté, a ouvert ses portes au Collège du Mont des Accords à Concordia afin de mettre en lumière ses élèves et leurs travaux

La SEGPA, dont la directrice adjointe est Madame Magali Jasaron et qui a pour but de mettre les jeunes en action pratique, reçoit des élèves en difficulté scolaire dont l’orientation se fait dès la sixième. Les élèves, parfois repérés dès le CM1, suivent des cours d’enseignement général jusqu’à la troisième.

À partir de la quatrième, ils participent à des ateliers qui leur permettent de découvrir des métiers. Au Collège du Mont des Accords, trois métiers sont mis à l’honneur : les métiers de l’habitat où les élèves s’essayent à la menuiserie, la maçonnerie et la peinture ; les métiers de la vente où les jeunes ont construit leur propre magasin où ils mettent en vente les objets fabriqués au cours de l’année scolaire (petits bancs, tables) ; et les métiers de l’hygiène, de l’alimentation et du service où l’atelier cuisine n’a pas chômé en offrant cake et autres douceurs aux visiteurs des Portes Ouvertes. Cette action a non seulement pour objectif de montrer ce que ces enfants plein de ressources sont parvenus à fabriquer et créer mais aussi de les valoriser, en leur redonnant une fière image d’eux-mêmes et de révéler leur potentiel aux élèves suivant un parcours plus classique. Les jeunes de la SEGPA ont d’ailleurs récemment collaboré avec l’ONG Électriciens Sans Frontières qui leur a confié la distribution de 200 lampes solaires Schneider. Opportunité idéale pour ses élèves de s’immerger dans la vente à proprement parler vu qu’ils ont géré le ficher client, les appels, les déplacements et la distribution, avec succès. 80 élèves font à présent partie de cette section qui a ouvert une autre branche à Quartier d’Orléans pour la 6ème et la 5ème (la 4ème sera accessible dès l’année prochaine), permettant ainsi aux jeunes de Quartier et de Grand-Case d’accéder plus facilement à ce type d’études, fruits de nombreux talents. _Vx