Glamour : L’ex Miss France et Miss Univers 2016, Iris Mittenaere en visite à Saint-Martin !

A l’initiative de l’Office de Tourisme et de l’agence de représentation Indigo France, l’ex Miss France et Miss Univers 2016 Iris Mittenaere, passe quelques jours de détente à Saint-Martin, avec son ami et agent Diego El Glaoui.

Huit jours de mise en lumière sur les réseaux sociaux

La Friendly Island offre un écrin de douceur et de glamour à cette reine de beauté, qui part à la découverte des plus beaux joyaux de l’île, du 9 au 16 décembre. Sa présence met en lumière le charme et l’authenticité de notre destination. Elle révèle ce que nous avons de plus de beau, de plus précieux, nos trésors locaux, à travers des clichés qui vont voyager sur Instagram et auprès des deux millions et demi de followers qui suivent quotidiennement la belle naïade. (@irismittenaeremf)

Un programme chic, glamour et authentique

Pendant huit jours, Iris Mittenaere va découvrir les plus beaux spots et les adresses incontournables de l’île. Plages, restaurants, journée en bateau, shopping, les activités sont multiples car on ne s’ennuie jamais à Saint-Martin. Ses fans qui vont suivre toutes ses déambulations et ses coups de cœur, à travers les magnifiques photos postées sur les réseaux sociaux, pourront s’émerveiller de la richesse de notre territoire. Au programme, dépaysement, calme et volupté. Ambiance chic ou authentique, glamour ou naturelle. Les plus beaux endroits et les sites les plus typiques de Saint-Martin sont à l’honneur. Grand Case, Anse Marcel, Baie Orientale, Marigot, Pinel et Tintamarre s’affichent en technicolor.

Entre plage abandonnée et coucher de soleil, Iris Mittenaere est au diapason de Saint-Martin, glamour toujours. Vous aurez peut-être la chance de l’apercevoir à la Loterie Farm, au Cottage, au Barranco, à la Villa Hibiscus en train de s’émerveiller devant un cocktail maison ou encore dans un lolo, en train de déguster un plat traditionnel de notre gastronomie locale. Elle aura aussi le plaisir de découvrir l’authenticité de notre culture locale avec des activités inédites pour elle, comme la visite de Parotte Ville, qui lui permettra d’approcher de magnifiques oiseaux exotiques pour la première fois.

Iris Mittenaere est l’atout charme pour braquer les projecteurs sur Saint-Martin, à l’heure où le tourisme doit absolument repartir pour entraîner positivement avec lui, toute l’économie de l’île.