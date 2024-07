VIOLENCES FAITES AUX FEMMES : La Maison des Femmes de Saint-Martin, grande première aux Antilles

Première sur le territoire et 22ème structure au national, la Maison des Femmes de Saint-Martin fut inaugurée ce mardi 9 juillet après-midi à Marigot. Pour l’équipe de l’association France Victimes 978 présidée par Olivier Canale-Fatou, le moment était à la fois solennel et remarquable.

Comme l’a rappelé Sibel Aydin, coordinatrice de la structure et directrice adjointe de l’association dont les bureaux intègrent la Maison des Femmes, le constat des violences faites aux femmes est alarmant et dramatique : “L’urgence est là et nous devons agir ensemble pour y mettre fin. Mais comment lutter contre la violence ? La Maison des Femmes est une réponse efficace et concrète à cette question”. Inspirée par Ghada Hatem, gynécologue et obstétricienne ayant fondé en 2016 la 1ère Maison des femmes à Saint-Denis, la structure saint-martinoise est une grande première aux Antilles et bénéficie du label Re#Start pour proposer un accueil inconditionnel, une prise en charge pluridiciplinaire et un accompagnement personnalisé. La Maison des Femmes de Saint-Martin, inaugurée en présence de la marraine, Clara Kata, et des officiels, peut accueillir 15 femmes et 10 enfants par jour. Ce projet fut soutenu par la CAF, l’hôpital, la gendarmerie, la FDF, l’ARS, l’État, la COM et bien d’autres. Après les allocutions ponctuées de touches artistiques, le ruban marquant l’inauguration officielle de la Maison des Femmes de Saint-Martin fut coupé, avec une vive émotion. Longue vie à cette structure qui vise à protéger les femmes et les enfants et promouvoir l’égalité sur le territoire. Comme l’a déclaré la sénatrice Annick Pétrus, premier soutien de l’initiative : “Que les toutes les femmes s’approprient ce lieu car c’est leur lieu”. _Vx

Infos : 06 90 50 31 31

maisondesfemmes978@gmail.com

Instagram : maisondesfemmessxm

Adresse : 5 rue du Capitaine Fronton, Marigot

