Portrait : Qui n’a pas encore entendu parler de Mahée ?

À seulement 15 ans, cette talentueuse lycéenne de la cité scolaire et chanteuse prometteuse a commencé à se faire remarquer lors de son passage au collège Soualiga.

C’est là qu’elle a intégré la chorale et participé activement à diverses manifestations, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de son établissement. Forte du succès rencontré lors de ses performances devant ses camarades, Mahée a décidé de franchir un nouveau cap. Elle a ainsi rejoint le concours télévisé The Voice Kids, déterminée à faire entendre sa voix au-delà de Saint-Martin.

Samedi 23 novembre, lors de la Scène ouverte du théâtre La Chapelle, Mahée a une nouvelle fois ébloui son public en interprétant un medley vibrant, alliant la sensualité du morceau Ancrée à ton port de Fanny J. à la joie explosive de Shake It Off de Taylor Swift. Cette jeune artiste, à la voix à la fois douce et puissante, a enflammé la scène, captivant l’audience avec sa présence remarquable.

Mahée, un nom à retenir ! Vous pouvez suivre son parcours musical sur sa chaîne YouTube « Mahée SXM », où vous retrouverez notamment sa reprise de Shake It Off. Après le succès de Tamilia Chance, est-ce que Saint-Martin sera à nouveau à l’honneur sur nos écrans grâce à Mahée ? Allez Mahée, on croit en toi !

Sa professeure de chant, A. Ducros

Concert La Chapelle lien YOUTUBE :

https://youtu.be/XKJ_HrQ4Myc

