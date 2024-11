INSOLITE : Une bague retrouvée après 47 ans dans la mer des Caraïbes

Un octogénaire canadien a récemment récupéré une bague qu’il avait perdue en 1977 lors d’un voyage à la Barbade. Ce bijou, offert après ses études à l’Université McMaster en 1965, avait glissé de son doigt lorsque son fils, emporté par une vague, avait cherché à s’accrocher à lui.

En octobre dernier, Alex Davis, plongeur professionnel et pêcheur sous-marin, a découvert cette bague dans les eaux de la Barbade. Après le passage de l’ouragan Beryl, le déplacement du sable sous-marin avait rendu visibles des zones rocheuses. Muni d’un détecteur de métaux, il a d’abord trouvé des objets usuels comme des clous rouillés et des capsules avant de déterrer une bague ornée d’une pierre rouge. Son détecteur indiquant la présence d’or, Davis a creusé soigneusement jusqu’à extraire la bague intacte, en or pur, gravée des mots « McMaster University 1965 » et des initiales « FMP ».

De retour sur la terre ferme, le plongeur-bon samaritain a contacté l’Université McMaster grâce à ces indices. Les équipes de l’établissement ont identifié Frederick Morgan Perigo parmi leurs anciens élèves et lui ont transmis la bonne nouvelle. Étonné, l’octogénaire a immédiatement reconnu l’histoire de la perte de sa bague. Davis a fait parvenir le bijou par courrier, offrant ainsi à Frederick Morgan Perigo un cadeau inoubliable pour son 83ème anniversaire : sa précieuse bague, enfin retrouvée, après 47 ans d’attente. _Vx

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter