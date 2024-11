Kreative Session avec E.sy Kennenga : explorez votre créativité !

La Compagnie Ö & Co invite le public à une Kreative Session exceptionnelle avec l’artiste martiniquais E.sy Kennenga, le samedi 30 novembre, de 10h à 12h, au Grand Case Beach Club.

Cet événement unique et gratuit pour les membres (non-adhérent 15€) vous propose de plonger dans un processus créatif mêlant texte, mélodie et mise en corps, sous la guidance inspirante d’E.sy Kennenga. Auteur-compositeur-interprète aux influences reggae, dancehall et soul, cet artiste né en Martinique est reconnu pour son approche artistique authentique et poétique. Lors de cet atelier en partenariat avec la Compagnie Ö & Co portée par la talentueuse chorégraphe Peggy Oulerich, il vous aidera à libérer votre créativité et à donner vie à vos idées, étape par étape. La compagnie de danse locale créée en novembre 2022 œuvre quant à elle pour promouvoir l’art sous toutes ses formes, favorisant des rencontres artistiques uniques. Cette Kreative Session s’inscrit parfaitement dans cet esprit, promettant un moment riche en inspiration et en partage. Attention, les places sont limitées, ne tardez donc pas à vous inscrire… Cette matinée vous offre une nouvelle opportunité d’explorer votre potentiel artistique. _Vx

Infos : 0690 54 97 07

