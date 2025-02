ASSOCIATIONS / Gala du Bénévolat : mettre à l’honneur les héros de l’ombre

Vendredi 31 janvier dernier, la Collectivité de Saint-Martin a célébré l’engagement associatif lors du Gala du Bénévolat, réunissant 200 invités et 88 associations à la Loterie Farm. Cette soirée placée sous le signe de la reconnaissance et du partage a permis d’honorer des bénévoles dont l’implication exceptionnelle contribue au dynamisme et à la cohésion sociale du territoire.

Parmi eux, Glen Graham (Attackers), Martin Hugues (Sandy Ground Stars) et Lou Baly (OMS SXM) ont été distingués pour leurs plus de 30 ans de bénévolat, illustrant un dévouement sans faille au service du sport et de la transmission de leur passion.

Dans la catégorie “Plateau du bénévolat”, plusieurs figures associatives furent saluées pour leur implication sans faille. Citons, entre autres, l’exceptionnelle Gerline Isaac, fondatrice de l’association V.E.I.S.S. qui sensibilise toutes les communautés au vitiligo, l’engagé Jean-Marc Gervais, président de Jeunesse Soualiga, Sandra Fleming, 2e vice-gouverneure du Lions Club Saint-Martin Fort Louis et ses 10 ans d’engagement, et la vigoureuse présidente de l’association Les Axes et Cibles, Fatima Boukhari, qui milite pour l’inclusion et le soutien des personnes en situation de handicap.

Dans la catégorie “Reconnaissance”, Silvane Joinvil (Talents Créoles) et Joanita Ferdinand-Grot (Soleil Karaïb) ont été mises à l’honneur pour leur engagement en faveur de la culture locale. Enfin, l’avenir du bénévolat a été représenté par Maylie Auger-Azur (Croix-Rouge et Famn Vayan) et Shaylisia Thompson (Léo Club Safari), deux lycéennes investies dans des actions solidaires et éducatives.

Au-delà des distinctions, cette soirée portée par Martine Beldor, conseillère territoriale en charge de la vie associative, et Dominique Démocrite Louisy, 3e VP de la COM, a été un moment renforçant les synergies entre les associations. Un rendez-vous qui reviendra en décembre 2025. _Vx

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter