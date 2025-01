PORTRAIT / Danny Foster : “Ce que j’aime chez les chats, c’est qu’ils choisissent d’aimer selon leurs propres conditions”

Non diplômé mais expérimenté, Danny Foster a commencé par travailler dans un café à chats, au Royaume-Uni, avant de lancer la première et unique association au service des chats errants de Saint-Martin : Island Cat Rescue.

Ouverte en avril 2024, l’association accueille déjà 50 chats et 2 chiens : “L’idée de cette organisation a commencé à germer au sein de ma famille qui vivait déjà sur l’île avant mon arrivée. J’ai simplement aidé à la développer depuis un an”, confie Danny. Originaire de Bournemouth, dans le sud de l’Angleterre, le jeune homme de 27 ans a toujours grandi en compagnie des petits félins : “J’ai toujours adoré les chats. Quand j’étais enfant, on en avait 4 à la maison. Ils étaient de tailles et de personnalités très différentes. Ce que j’aime chez eux, c’est qu’ils choisissent d’aimer selon leurs propres conditions. Ils peuvent vous aimer ou ne pas vous aimer. C’est une forme d’amour plus réaliste que celle qu’entretiennent les chiens avec les hommes puisqu’ils aiment sans condition. On adore aussi les chiens mais ce n’est pas le même type de relation”. En couvrant les deux parties de l’île, l’équipe du centre compte aujourd’hui 3 associés et une équipe de bénévoles. Les réseaux sociaux, la surveillance des animaux et le lancement de campagnes de recrutement de bénévoles sont gérés par Danny : “On cherche toujours plus de soutien. Si certaines personnes souhaitent rejoindre notre équipe de bénévoles, voici notre adresse : islandcatrescue@gmail.com”.

Adopte un chat

En effet, l’organisation à but non lucratif fonctionne jusqu’ici grâce aux dons du public et des entreprises locales : “Plus on a d’adoptions, plus on peut aider les chats des rues grâce aux frais d’adoption perçus”. Il semble que l’initiative de la famille Foster ait porté ses fruits puisqu’elle ouvrira bientôt son propre centre d’adoption à Maho (juste au-dessus de la brasserie “3 amigos”) : “Ces derniers mois, nous avons eu la chance de pouvoir prendre soin de tous nos chats, sous le même toit, grâce au prêt gracieux d’une villa d’un généreux bienfaiteur. Aujourd’hui, nous ouvrons notre propre centre d’adoption et c’est très excitant de voir comment les choses évoluent”, raconte Danny. La soirée d’ouverture s’est déroulée de 18h à 21h, mardi 7 janvier, avant d’ouvrir définitivement 3 à 4 jours par semaine avec de nombreux évènements à venir. Sur le long terme, Danny espère récolter assez de fonds pour offrir les soins de stérilisation et de castration à un maximum d’animaux en détresse : “Certaines personnes essaient d’aider et de nourrir les chats errants de l’île. Mais difficile de ne pas paniquer en voyant débarquer des dizaines d’autres chats devant sa porte pour plus de pâtée. On voit très bien que 2 chats peuvent facilement devenir 20 000 chats lorsqu’ils ne sont pas pris en charge ou opérés”. _LM

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter