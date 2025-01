MICRO-TROTTOIR : Quel est votre secret pour éliminer les excès des fêtes de fin d’année ?

Gourmand ou non, difficile de ne pas se laisser tenter par quelques douceurs entre Noël et la Saint-Sylvestre. Et pour retrouver la ligne, à chacun sa méthode !

Godeffrey (agent de sécurité) : Je récupère la forme avant tout en me reposant, je ne fais pas vraiment de sport. Sinon, j’élimine quotidiennement au travail puisque je marche beaucoup. En tant qu’agent de sécurité, je fais des patrouilles tous les jours. Et, à côté de ça, j’aime me préparer des tisanes spéciales pour brûler des calories. J’ai commencé ce matin !

Francesca (sans activité) : Après les fêtes, je mange généralement plus de légumes puisqu’ils sont remplis d’eau et de fibres. Je mange plus de riz mais moins de pâtes. Et, bien sûr, j’évite le sucre pour alléger mes repas. Je ne pratique aucun sport mais je m’occupe beaucoup de ma maison. Entre le ménage et le jardinage, je me dépense naturellement.

Juan (ingénieur informatique) : Sachant que je suis en vacances pour le moment, je me fais encore plaisir même si les fêtes sont déjà passées ! Mais une fois de retour chez moi, je mangerai plus de fruits et je recommencerai à faire beaucoup d’exercices mais surtout de la course à pied. Chaque matin, je pars courir et ça fait du bien au corps et à l’esprit. C’est devenu une nécessité !

