POLITIQUE – SANTÉ / Élection du Conseil d’administration du STIS : une étape clé pour la sécurité à Saint-Martin

Le 26 janvier dernier, le Conseil Territorial de Saint-Martin a procédé à l’élection des membres siégeant au conseil d’administration du Service Territorial d’Incendie et de Secours (STIS). Cette instance, créée par le décret du 14 juin 2024, marque une avancée significative dans la gestion des urgences et des secours sur l’île, consolidant son autonomie par rapport à la Guadeloupe.

Un scrutin organisé avec rigueur

Sous la supervision d’une commission de recensement des votes, incluant entre autres la sous-préfète Marie-Hildegarde Chauveau, le président de la Collectivité Louis Mussington et un représentant désigné du STIS, l’élection s’est tenue selon une procédure rigoureuse. Sur 21 votants et 4 procurations, la liste unique a été élue à l’unanimité.

Un engagement collectif pour 2025

Lors de son discours après le vote, Steven Cocks a déclaré : « La création du STIS est une suite logique de notre ambition à ne plus dépendre de la Guadeloupe efin d’assurer la sécurité de la communauté plus rapidement. (…) Le plus dur est devant nous mais nous gagnerons la confiance des concitoyens ». Il a également salué le rôle de la sénatrice Annick Pétrus, qui a défendu ce projet ambitieux.

Louis Mussington a souligné l’importance de cette instance pour renforcer les capacités locales : « Le STIS est le fruit d’un travail collectif et d’une volonté d’émancipation. Il nous permettra de bâtir un cadre de vie plus sûr et de répondre aux besoins croissants de notre territoire. »

Un projet d’avenir

Ce nouveau service territorial vise à optimiser la gestion des urgences, grâce à une équipe engagée et compétente. Avec un partenaire essentiel, le SDIS de Guadeloupe, le STIS de Saint-Martin entend former une équipe solide et unie pour relever les défis de 2025 et au-delà. _Vx

Les membres du conseil d’administration

Le conseil d’administration du STIS se compose de 14 titulaires :

Steven Cocks

Annick Pétrus

Marc Ménard

Martine Beldor

Jules Charville

Dominique Louisy

Alain Gros-Desormeaux

Bernadette Venthou-Dumaine

Alain Richardson

Mélissa Nicolas-Rembotte

Raphaël Sanchez

Marie-Dominique Ramphort

Armel Daniel

Valérie Damaseau

Et de 8 suppléants :

Audrey Gil

Michel Petit

Valérie Fonrose

Daniel Gibbs

Angeline Laurence

Bernadette Davis

Philippe Philidor

Frantz Gumbs

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter