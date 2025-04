PORTRAIT / Lucie Pillant, l’ambition dans le sang : « Mon plus grand rêve est de voyager et de découvrir le monde »

Médaille d’argent du club Caribbean Shidokan Saint-Martin depuis le 22 mars dernier, la jeune lycéenne est également une artiste talentueuse, qui exprime ses passions et ses émotions à travers son art.

Vous avez pu récemment lire son nom dans nos colonnes : Lucie Pillant, 17 ans, élève de Première au lycée Victor Hugo, a remporté le titre de vice-championne d’Europe junior en Shidokan Karaté Classic et est revenue sur l’île détentrice de la médaille d’argent : « Je fais avant tout du Shidokan pour apprendre à me défendre et aussi pour canaliser mes émotions. J’aime aussi les valeurs de respect et de persévérance que ce sport transmet ».

Une détermination sportive qui se retrouve également dans les arts

Inscrite à l’atelier Sol’Art à Hope Estate depuis quelques années, la jeune femme s’est distinguée par la qualité et le perfectionnisme des œuvres qu’elle y produit, en toute autonomie : « Voici l’œuvre que je préfère parmi mes créations : ‘La Boxeuse’. Cela me représente bien car je l’ai produite durant une période intensive d’entraînements aux arts martiaux. La boxeuse paraît épuisée, mais on sent encore en elle la rage de réussir, et c’est ce qui m’anime ».

Parmi ses différentes créations, une autre retient l’œil : une acrylique sur papier grand format, avec un visage abstrait rouge de fureur sur fond noir, réalisée en deux heures seulement : « ‘La Colère’ est aussi une création marquante pour moi, car elle est le fruit direct d’une émotion forte que j’ai ressentie en sortant de cours. Le tube de peinture a éclaté sur la feuille, et j’ai improvisé sous le coup de l’émotion en réalisant ce portrait à l’aide de mes avant-bras et de mes mains. »

À la découverte du monde

Cette fibre créative n’est pas là par hasard. À l’âge de 7 ans, Lucie a été initiée à la pratique des arts à Cuba, où elle vivait alors avec sa famille, par un peintre professionnel qui l’a prise sous son aile et lui a enseigné les bases du dessin et de la peinture.

Le fait de vivre à l’étranger a également donné des aspirations à la jeune femme : « Je souhaite découvrir le monde et faire de l’humanitaire. Je suis une grande admiratrice du concept de l’émission ‘Rendez-vous en terre inconnue’, et j’aimerais concevoir des reportages ou faire du photojournalisme plus tard ».

En attendant de choisir son orientation professionnelle après le baccalauréat, la jeune lycéenne, encouragée par ses proches et son entourage, cherche aujourd’hui à monter une exposition à Saint-Martin où elle présenterait ses œuvres au public.

La vice-championne junior d’Europe de Shidokan sera également présente à Nice le 12 avril prochain pour la Coupe de France, remettant en jeu sa médaille d’or gagnée il y a un an.

Lucie Pillant, une étoile montante à suivre…

