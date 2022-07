POLITIQUE : Mélissa Nicolas-Rembotte quitte la Team Gibbs

Ils étaient assis l’un à côté de l’autre mais ne se sont adressé aucun regard lors de la séance plénière du Conseil Territorial vendredi matin. Mélissa Nicolas-Rembotte a démissionné de la Team Gibbs 2022. Elle a annoncé à Daniel Gibbs son choix, par courrier, la veille, jour de fête nationale.

Elle affirme ne plus retrouver au sein du groupe certaines valeurs auxquelles elle était attachée, comme «la quête de performance au bénéfice du territoire, la transparence, le travail dans la collégialité, le respect de la démocratie ». «Le temps passe et depuis mars, le groupe attend que certains sujets soient évoqués et tranchés», explique-t-elle dans un communiqué envoyés à la mi journée aux médias. Mélissa Nicolas-Rembotte n’en cite qu’un : celui lié aux moyens octroyés par la COM à un groupe d’élus et au profil de la collaboratrice ou collaborateur que la Team Gibbs pouvait recruter (comme le veut la loi). «Ces sujets ne sont pas légers et certaines pratiques passées ont d’ailleurs su éveiller ma vigilance. Ils auraient mérité d’être traités rapidement après l’élection (…) . Ma décision a au moins le bénéfice d’apporter une réponse de fait à ces questions qui relèvent du bon usage de l’argent public mis à disposition des groupes d’élus », ajoute-t-elle.

Cependant, l’ex numéro 2 de la Team assure nourrir «aucune animosité à l’endroit de [ses] collègues ». Mélissa Nicolas-Rembotte veut rester conseillère territoriale de «la minorité ».

