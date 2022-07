NARCOTRAFIC : 445 kg de cocaïne saisis au Nord-Est de la Guadeloupe par les Forces armées aux Antilles

Le 3 juillet dernier, le bâtiment de soutien et d’assistance Outre-mer (BSAOM) Dumont d’Urville a procédé à l’arraisonnement d’un voilier suspecté de trafic illicite de produits stupéfiants.

L’intervention a eu lieu au Nord-Est de la Guadeloupe, en haute mer. Lorsque les équipes du BSAOM sont montées à bord du voilier, elles ont observé des ballots dans la cabine du voilier. Leur contenu s’est révélé positif à la cocaïne.

Les deux individus présents sur le navire ont été placés sous mesures de restriction et de privation de liberté par le commandant du Dumont d’Urville.

Trois jours plus tard, sur instruction de la procureure de la République et la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Fort-de-France, les stupéfiants, le voilier et les mis en cause ont été remis à l’antenne Caraïbes de l’office anti stupéfiants (OFAST), basée au fort Saint-Louis.

Déférés au parquet le vendredi 8 juillet, les deux mis en cause ont été placés en détention provisoire au centre pénitentiaire de Ducos par le tribunal correctionnel de la JIRS de Fort-de-France dans l’attente de leur jugement.

Les 445 Kg de cocaïne interceptés, probablement destinés à l’Europe, représentent une perte de plus de plus de 13 millions d’euros si le produit était arrivé à destination.

Ce nouveau coup de filet réalisé par les marins du Dumont d’Urville, dans des conditions de mer très difficiles, porte à 6 le nombre de saisies réalisées en 2022 par les Forces Armées aux Antilles.

Ce qui porte à plus d’une tonne de cannabis et 1,1 tonne de cocaïne déjà interceptées. _AF

