Louis Mussington :«Si j’ai espoir que demain sera meilleur, c’est parce que nous y travaillons»

Louis Mussington a célébré pour la première fois en sa qualité de président de la Collectivité le 14 juillet lors d’une cérémonie officielle à Marigot. Il a axé son discours vers l’avenir du territoire et la direction qu’il souhaitait prendre.

«Je vous invite à vous réjouir et à embrasser ces changements avec toute la détermination que cela exige. Aujourd’hui tous les habitants de Saint-Martin peuvent se réjouir, pour une raison ou pour une autre et je vous invite à prendre part à ce moment de joie», a-t-il déclaré.

«Ce petit bout de terre est le nôtre et c’est à nous qu’il appartient de penser son devenir. Si j’ai espoir que demain sera meilleur, c’est parce que nous y travaillons», a-t-il convenu. Louis Mussington a également souhaité que «nous apprenions de nouveau à respecter cette diversité de cultures et de traditions qui fait notre richesse», confie-t-il. Et d’insister : «demain ne sera que ce que nous sommes capables d’en faire et la réussite n’appartient qu’à ceux qui travaillent avec conviction et bon sens. »

Le président de la COM a demandé «solennellement que chacun y mette du sien, que chacun participe à l’élaboration d’un environnement où il fera bon vivre quel que soit l’âge».

A ses côtés, le préfet délégué Vincent Berton a confirmé que Saint-Martin avait «beaucoup de défis à relever» et que le dénominateur commun à la réussite de chacun était la «fraternité».

(soualigapost.com)

