POLITIQUE : Frantz Gumbs dresse son bilan en tant que député (2/2)

Comme stipulé dans notre édition précédente, le vendredi 12 janvier dernier, Frantz Gumbs invitait la population saint-martinoise à assister à son bilan après une année et demie en tant que député de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Voici la suite de son intervention.

Particulièrement au fait des spécificités et des besoins de sa circonscription, Frantz Gumbs a poursuivi la présentation de son bilan dans les domaines de l’autonomie énergétique et alimentaire, de la justice ou encore des intérêts des outre-mer dans le budget de l’État : « Il y a de l’argent dans les outre-mer mais l’argent européen n’est pas dépensé. Raison, les outre-mer ne disposent pas de l’expertise pour monter les projets et les faire avancer, l’État doit accompagner les outre-mer pour l’ingénierie » précisait Frantz Gumbs. Après un an et demi, notre député entend poursuivre son travail à l’Assemblée Nationale pour faire exister les territoires de SBH et de SXM. Frantz Gumbs a conclu son intervention avec ses vœux pour l’année 2024 : « Je forme le vœu que les forces vives du territoire, qu’elles soient politiques, associatives ou économiques, fassent preuve d’énergie, de détermination et de sagesse pour contribuer au mieux vivre, et que les partenariats constructifs avec les services de l’État et nos voisins se renforcent dans le respect des prérogatives de chacun. C’est réalisable et si ça se fait, nous aurons accompli un pas de plus vers la réalisation d’un territoire d’excellence dont je rêve ». Les questions-réponses avec le public ont permis de prendre le pouls du député sur la composition du nouveau gouvernement de Gabriel Attal : « Je crois en l’exigence des autres. Le Premier ministre choisi par le Président (Emmanuel Macron ndlr) me semble être, malgré sa jeunesse, d’une grande clarté, il a réussi en peu de temps à rétablir une atmosphère de confiance entre le personnel de l’éducation nationale et le gouvernement en 6 mois. C’est une personne très intelligente qui apprend vite, on lui fait confiance. Mon opinion personnelle est qu’il y a des oppositions très fortes à droite et à gauche, ce n’est pas meilleur mais pas pire non plus ». Concernant le ministre délégué chargé des outre-mer, le député Frantz Gumbs ignore s’il y en aura un : « La volonté de ce nouveau gouvernent est d’être un gouvernement plus ramassé, donc avec moins de ministres délégués ». Si Philippe Vigier, successeur de Carenco, n’occupe plus la fonction de ministre délégué chargé des outre-mer, espérons que Gérald Darmanin qui combine les fonctions de ministre de l’Intérieur et des Outre-mer parvienne à consacrer du temps de façon équitable aux problématiques des territoires ultramarins. La future naissance de préfecture de plein exercice de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin permettra néanmoins de donner plus de facilité décisionnaire aux deux territoires. La réunion publique du député Frantz Gumbs s’est terminée autour du verre de l’amitié. _Vx

35 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter