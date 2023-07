PARTENARIAT : Nouvelle convention signée entre la COM et l’ADOM

La Collectivité de Saint-Martin a été sollicitée par l’Agence de l’Outre-mer pour la Mobilité (LADOM) en janvier 2022, afin de développer avec elle un partenariat renouvelé et densifié, dans le but de renforcer la qualification, la professionnalisation et l’entrée dans l’emploi des publics de Saint-Martin. Une première convention, portant sur l’année 2022, a été signée en février 2022.

Dans le cadre de cette convention de partenariat pluriannuelle entre la Collectivité de Saint-Martin et LADOM, les partenaires s’engagent à favoriser et à soutenir les démarches et actions permettant d’assurer la coordination des missions réalisées par LADOM et la Collectivité, et ce afin de garantir au public saint-martinois éligible aux dispositifs, l’efficacité et la sécurité des parcours de qualification et d’accès à l’emploi en mobilité.

Par décision du conseil exécutif du 13 juillet dernier, la convention de partenariat pluriannuelle (1er Juin 2023- 31 Mai 2025) entre la Collectivité de Saint-Martin et « L’Agence de l’Outre-mer pour la Mobilité », impliquant le versement d’une subvention globale de 600 000 euros à cet établissement, au titre de ses interventions et prestations durant la période couverte par ladite convention, a été approuvée. Ce partenariat impliquera une présence accrue de LADOM sur le territoire saint-martinois, ainsi qu’une collaboration plus dense et plus ciblée entre les services compétents des deux entités.

