POLITIQUE : Le Député Frantz Gumbs appelle à la reconnaissance d’Auguste-François Perrinon

Les allocutions officielles prononcées lors de la Fête de Grand-Case ce 21 juillet 2023 ont certes rendues hommage à la contribution de Victor Schoelcher dans l’abolition de l’esclavage mais les élus de la Collectivité ont néanmoins voulu mettre en lumière la participation d’Auguste-François Perrinon, député abolitionniste français et premier gouverneur métis de la Martinique.

Pour rappel, Victor Schoelcher, né le 22 juillet 1804, est à l’origine du décret du 27 avril 1848, qui abolit l’esclavage en France et dans les colonies françaises. Son intervention lors de l’application du décret a été décisive. Militant de la cause abolitionniste, Auguste-François Perrinon transforme à partir de 1844 une propriété de Saint-Martin exploitant des marais-salants en atelier expérimental afin de démontrer scientifiquement que l’escalvage n’est plus rentable d’un point de vue économique au travers de méthodes comme la coexistence de travailleurs libres et d’esclaves, de versement de salaires à tous les travailleurs quel que soit le statut, l’interdiction de châtiments corporels ou encore le recours aux blâmes et aux gratifications. Perrinon consigne ses observations qui seront publiées en 1947 dans une brochure intitulée « Résultats d’expérience sur le travail des esclaves ». Invité et nommé par Victor Schoelcher à la commission d’abolition de l’esclavage, Perrinon est envoyé en 1848 en Martinique comme commissaire général en vue d’appliquer le décret d’abolition. Il devient ensuite député à l’Assemblée Nationale aux côtés de Victor Schoelcher. Pour Frantz Gumbs qui a pour volonté de construire des ponts entre Paris et notre territoire par sa fonction de député de la première circonscription de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, la fête de Victor Schoelcher devrait également être la fête d’Auguste-François Perrinon et appelle le parlement à cette reconnaissance partagée par Louis Mussington, président de la Collectivité. _Vx

