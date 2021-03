MICRO-TROTTOIR : « Avez-vous pu observer les baleines présentes dans les eaux de Saint-Martin ? »

« Pas encore, mais on m’en a beaucoup parlé et j’ai vu passer plusieurs photos et vidéos sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas du tout une amatrice de bateau, je n’ai pas vraiment le pied marin mais c’est une opportunité trop belle, ce serait dommage de la manquer. On a donc prévu d’aller en mer ce week-end, j’espère qu’on aura la chance de les voir et que la mer sera assez calme ! » Jamie

« Oui ! On a fait une sortie en mer en début de semaine, c’était tout simplement magique. Les enfants avaient des étoiles dans les yeux et les baleines nous ont vraiment fait le spectacle, je n’oublierai jamais ce jour-là. C’est la première fois que j’en vois, c’est incroyable, on se sent tout petit devant cette gigantesque créature, et ça nous reconnecte de suite avec la nature. Ça nous rappelle aussi à quel point il est important de prendre soin de notre planète, j’avoue que cette journée a eu plus d’impact que je ne l’aurais cru, ça n’était pas juste beau à regarder, ça conscientise à la préservation des océans et de sa faune. » Sarah

« Pas les baleines malheureusement, mais on a vu des dauphins et c’était déjà à couper le souffle. C’était comme dans un film. Ils nous attendaient, dès que le moteur du bateau a été coupé, ils sont apparus. C’est une expérience unique d’être à même de les observer dans leur habitat naturel. On va donc pousser notre chance un peu plus et retourner en mer avec des amis pour voir les baleines ! » Phil