NATURE : Les baleines et les dauphins sont arrivés à Saint-Martin !

Cela fait plusieurs jours que l’on peut admirer ces mammifères marins dont la grandeur et la beauté laissent pantois. Que l’on soit petit ou grand, l’impatience fait place à l’émerveillement lorsqu’on les aperçoit enfin… et tous s’en donnent à cœur joie.

Que ce soit par banc ou par famille, les dauphins et les baleines se rassemblent toujours autour de Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Anguilla, sites de prédilection pour la période de reproduction. La Réserve Naturelle de Saint-Martin organise à cette occasion le dimanche 28 mars à 17h30 une projection du film « Au plus près des baleines » tiré d’une mission scientifique réalisée à Saint-Martin. Une conférence suivra la séance et aura pour thème les baleines à bosse.

Le tout sera animé par le conservateur de la Réserve Naturelle, Nicolas Maslach et le vétérinaire et cétologue mais également Président de l’association Megaptera, Michel Vely. Ils développeront ensemble leurs observations faites sur les mammifères marins dans leur milieu naturel et répondront ensuite à toutes les questions du public. Pour terminer cette conférence intitulée « Mieux les connaitre pour mieux les protéger » comme il se doit, plusieurs photos et sculptures de dauphins et d’une baleine à bosse de 2,10m seront présentées à l’assemblée. De quoi parfaire cette magnifique rencontre avec ces animaux prestigieux.

L’évènement aura lieu au Théâtre de la Chapelle, Place de la Baie Orientale. Billets disponibles sur www.theatresxm.fr

