Média : Bienvenue au nouveau né, «Faxinfo in English» !

L’équipe de Faxinfo est heureuse de vous annoncer la naissance de Faxinfo in English, un quotidien conçu sur le modèle Faxinfo qui donne toute sa part à l’actualité de l’ensemble de l’île mais cette fois intégralement en anglais.

A l’instar du Faxinfo version française dont le succès ne s’est jamais démenti depuis 1993, date de sa création, «Faxinfo in English» a la volonté d’offrir à ses lecteurs résidents ou visiteurs, des « local news » courtes, des infos sur les activités et divertissements en tout genre et des infos sur la culture locale.

Reportages, interviews, portraits… English Faxinfo joue à fond la carte de la proximité et de l’interactivité avec le lecteur.

Les rubriques «Petites Annonces» et les «Sorties du Week-End» figurent également dans ce nouveau média d’information locale, en direct de Sint Maarten. Bonne lecture !

La version pdf est disponible tous les jours sur le nouveau site de «Faxinfo in English» : www.faxinfo.sx Vous pouvez aussi vous y abonner en envoyant un email à info@faxinfo.sx