SUCCESSFUL DEPARTURE 2023 : Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte pour les étudiants ce vendredi 28 juillet !

C’est au cœur du « Village de la Formation » qu’aura lieu ce vendredi 28 juillet de 14h à 19h sur le parking de Galisbay, la 9ème édition « SUCCESSFUL DEPARTURE 2023 ». Un dispositif destiné à mieux accompagner les bacheliers qui s’engagent dans des études secondaires et les étudiants ayant besoin d’informations pour préparer leur mobilité.

« Nous sommes conscients que les mois à venir seront une période très dense et un moment crucial dans votre vie d’étudiants », souligne le conseiller territorial, Raphaël Sanchez, président de la commission des jeunes.

« Cet événement permettra certainement de faciliter et d’accompagner votre départ pour vos études supérieures, que cela soit en France hexagonale, Guadeloupe, Martinique ou vers le Canada.

Il est impératif de bien vous préparer afin de réussir votre intégration dans votre nouvel environnement et vers l’apprentissage de l’autonomie. « SUCCESSFUL DEPARTURE » sera une occasion unique pour vous de rencontrer d’autres étudiants qui vivront une expérience similaire à la vôtre et de partager vos attentes, inquiétudes et projets futurs. L’opportunité aussi d’enrichir votre réseau, de renforcer vos liens entre étudiants et de nourrir la Saint-Martin Connexion qui vous sera si utile pour rester motivés et courageux dans vos territoires d’accueil respectifs », rajoute-t-il.

Lors de cette 9ème édition « SUCCESSFUL DEPARTURE 2023 », des dispositifs d’accompagnement à la mobilité seront présents sur place pour mieux renseigner et orienter les étudiant.e.s :

– La Maison de Saint -Martin à Paris, lieu d’accueil des jeunes en mobilité et de rencontres du réseau associatif dédié en Ile de France ;

– La Bourse Territoriale accordée par la COM ;

– Le partenariat logement avec le CROUS pour les étudiants ;

– Point d’information finances (avec la participation du Crédit Mutuel)

– Point d’appui à l’Intégration (avec les partenaires associatifs tels que PELICARUS).

Autant d’échanges et d’informations qui seront bénéfiques pour les étudiant.e.s de Saint-Martin dans la poursuite de leurs études hors du territoire._AF

