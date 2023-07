Comité Interministériel des Outre-mer : 72 nouvelles mesures gouvernementales

Malgré plusieurs reports, le Comité interministériel des Outre-mer (CIOM) s’est tenu le mardi 18 juillet dernier à Paris autour d’Elisabeth Borne et d’une vingtaine de ministres pour présenter les 72 mesures censées répondre aux enjeux spécifiques des territoires ultramarins. Dix mesures concernent directement Saint-Martin.

En présence de Louis Mussington, président de la Collectivité, la sénatrice Annick Pétrus et le député Frantz Gumbs, Vincent Berton, préfet délégué des Îles du Nord, a détaillé devant la presse les mesures du CIOM visant le territoire de Saint-Martin. Dans le volet de transformation des économies ultramarines pour créer de l’emploi et lutter contre la vie chère, le CIOM propose la création d’un casino en partie française, demande qui tenait à cœur des officiels sur le terrain. L’implantation de ce casino « luxueux à la française » pour redynamiser le secteur touristique pourra être examinée dans la loi sur les jeux en 2024. Dans la même catégorie, le gouvernement soutiendra la demande d’adhésion des collectivités françaises des Amériques en qualité de membres associés à la Communauté Caribéenne (CARICOM). Afin d’améliorer la vie quotidienne dans les Outre-mer, plusieurs mesures ont été établies par le CIOM : étendre en Outre-mer le crédit d’impôt de rénovation des logements sociaux hors des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (Sandy Ground et Quartier d’Orléans). Compte tenu de la situation tendue du logement, l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) apportera son soutien en ingénierie à la collectivité territoriale de Saint-Martin pour lutter contre les passoires thermiques. Dans un contexte de forte augmentation des taux d’intérêt et pour maintenir une dynamique de construction, Action Logement mobilisera une capacité de prêts à des taux attractifs de 780 millions d’euros pour la période 2023-2027, cette intervention sera étendue à Saint-Martin. La création d’un service territorial d’incendie et de secours à Saint-Martin (STIS) devrait également voir le jour. Détails sur les autres mesures dans nos prochaines éditions. _Vx

