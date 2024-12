Orientation et mobilité : le rôle clé de l’information pour les jeunes 

À Saint-Martin, près de 30 % des jeunes quittent l’école sans qualification. Pour lutter contre ce fléau, la Collectivité et la Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin (CCISM) ont organisé, les 28 et 30 novembre 2024, deux événements majeurs : la Nuit de l’Orientation et le Salon de l’Orientation et de la Mobilité Étudiante (SOMExNO). Ces rendez-vous ont mis en lumière les opportunités éducatives et professionnelles locales et régionales.

Le SOMExNO a rassemblé collégiens, lycéens, parents et professionnels autour des acteurs clés de l’orientation. Délencia Patrick, intervenante en soutien scolaire, a accompagné un groupe d’élèves : « Ils ne savent pas toujours où s’orienter après le brevet ou le BAC. Ici, ils trouvent des réponses ». L’Université des Antilles, représentée par Maryse Arethas, a suscité un vif intérêt, notamment pour des carrières juridiques ou médicales. « Les parents apprécient l’idée que leurs enfants puissent étudier dans la région », note-t-elle. France Travail Saint-Martin, avec Pascale Hamlet, directrice adjointe, Chantal Hyman, psychologue du travail, et Denisia Ottley, conseillère emploi jeunes, a aussi sensibilisé sur les obstacles à l’emploi, comme la mobilité et le manque de qualifications. Pascale Hamlet précise : « Avec LADOM, nous aidons les jeunes à partir se former ailleurs. Des soutiens pour le permis ou les transports sont également proposés ». En croisant orientation, mobilité et accompagnement sur mesure, le SOMExNO a offert aux jeunes Saint-Martinois des solutions concrètes et des opportunités pour réaliser leurs ambitions. _AK

