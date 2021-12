GOLF / MULLET BAY: Le Père Noël est arrivé tôt cette année et avec un grand nombre d’assistants

Au total, 21 équipes de 4 golfeurs s’étaient inscrites pour participer au traditionnel « Santa scramble » d’avant Noël au golf de Mullet Bay qui marque la fin de saison golfique. Les joueuses et joueurs doivent porter le bonnet rouge du Père Noël et s’habiller en rouge et blanc.

Vers 10h30 samedi dernier, les 84 participants s’élançaient simultanément (en « shot gun » une équipe sur chaque départ) sur les fairways verdoyants du golf de Mullet Bay dans une ambiance festive puisque la plupart avait apporté saucisson, fromage, vin et autres victuailles qu’ils ont dégusté pendant le jeu.

Après une bataille acharnée et beaucoup de rigolades, tout le monde s’est retrouvé à la fin de la compétition au restaurant de plage « Tortuga » à Maho, pour un lunch bien mérité et la remise des prix.

L’équipe composée de Shim Cohen, Jenny Marzi, Ludo et Alina Brun termine 1ère avec -10 en net devant l’équipe Tony Lake, Tom & Louis Grato et Joel Soulie. Le quatuor Steve Oostrom, Kenny & Wai Hing Patterson, Steven Carty complète le podium.

Puis une tombola et une mini vente aux enchères avec des lots offerts par certains des participants, permettait des récolter des fonds pour l’association et des œuvres de charité.

Cette sympathique compétition organisée par la St.Maarten Golf Association (SMGA) a de nouveau été un énorme succès.

La SMGA est une organisation à but non lucratif qui accueille parmi ses membres tous les golfeurs débutants ou expérimentés, les touristes et les résidents de St Maarten / St Martin. Régulièrement, l’association organise des compétitions, des tournois Match-Play et Medal Play ainsi que l’Open annuel de St. Maarten en avril. Si vous souhaitez devenir membre, veuillez contacter le Golf Shop du Mullet Bay Golf Course ou vous inscrire en ligne sur www.stmaartengolf.com. _AH