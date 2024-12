Fabien Olicard à Saint-Martin : entre spectacle et solidarité

Le 19 décembre prochain, le Grand Case Beach Club accueillera un évènement unique organisé par le Club du Tourisme : une conférence ludique mettant en vedette l’artiste Fabien Olicard, célèbre mentaliste, humoriste et vidéaste suivi par plus de deux millions d’abonnés sur YouTube.

Cette conférence unique, soutenue par des partenaires tels que Air France, Cap Juluca, La Samanna, GCBC, Coco Beach et Travel Emotions, vise à lever plus de 6000€ pour l’association Nature is the Key (NTK), dirigée par Juliette Irish et basée à Sandy Ground. Les fonds récoltés seront dédiés à l’achat d’ordinateurs et de tablettes, pour aider les collégiens et les lycéens à se familiariser avec les outils numériques, indispensables à leur réussite scolaire.

Fabien Olicard, connu pour ses spectacles mêlant humour et exploration des capacités cognitives, proposera un tout nouveau show “Matière (Grise)”, centré sur la communication non verbale. “Il a accepté de se produire gratuitement, preuve de son engagement, et c’est une chance d’accueillir un artiste de cette envergure”, déclarait Véronique Legris, directrice du Club du Tourisme. Son président, Patrice Seguin, entend par cette initiative “créer un lien social avec l’ensemble des acteurs du territoire”.

Avec une capacité limitée à 120 places (55€ par personne), la soirée promet un moment exceptionnel de partage entre grand public et acteurs socio-professionnels.

Rendez-vous le jeudi 19 décembre à 19h30 au GCBC, pour soutenir une belle cause et vivre une soirée qui révèlera bien des secrets sur le cerveau… _Vx

Infos et réservations : via le QR code ci-joint ou sur https://shotgun.live/fr/events/conference-fabien-olicard

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter