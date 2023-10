OCTOBRE ROSE : Mobilisation générale contre le cancer du sein

La Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) de Saint-Martin portée par l’association Saint Martin Santé mobilise tous les acteurs du territoire pour sensibiliser le plus grand nombre en ce mois d’octobre rose 2023.

La CPTS, dont l’une des missions est le développement d’actions territoriales de prévention, a décidé en partenariat avec Saint-Martin Santé et le Comité de Guadeloupe, relais de la Ligue Contre le Cancer, de coordonner les actions proposées tout au long du mois d’octobre pour sensibiliser sur le cancer du sein avec le concours d’associations sportives et culturelles, d’entreprises et d’institutions. Dans cette optique, un programme fut établi afin que la population se sente concernée et participe librement et activement aux différentes activités. Un dépistage précoce du cancer du sein, c’est 100% de chances de récupération. Après un départ donné par la 22ème édition des Foulées de la rentrée organisée par l’Avenir Sportif Club à Galisbay ce dimanche 1er octobre, Octobre Rose se poursuit ce mercredi 4 octobre à 18h avec un atelier d’auto-palpation mammaire proposé au centre social Up Rising de l’association Sèm Ta Route de Quartier d’Orléans pour toutes les femmes à partir de 16 ans. Cet atelier sera animé par la Docteure Dandre du cabinet Lys Blanc et se déroulera au sein du local associatif à la Résidence La Palmeraie, porte 1301 à Quartier d’Orléans (infos 05 90 87 75 53). En parallèle, la Team Déco EDEIS de l’aéroport de Grand-Case, décoré pour l’occasion par le club Soroptimist, a récolté 250 pochettes à goodies et les distribuera dans le service d’oncologie du Centre Hospitalier (tous les mardis et mercredis du mois). L’Atelier à Howell Center offrira également une coupe à toutes les femmes atteintes du cancer. Outre la pléthore d’actions et d’activités proposées pendant un mois, la grande clôture d’Octobre Rose se tiendra le 31 depuis le balcon de Dauphin Telecom à Marigot avec un lâcher de soutien-gorge. L’opérateur, grand soutien de la cause, reversera une partie de son chiffre d’affaires de la semaine du 23 au 28 octobre 2023 à la Ligue Contre le Cancer qui réservera tous les dons récoltés pour le territoire de Saint-Martin. Retrouvez l’intégralité du programme Octobre Rose ci-dessous. _Vx

Programme Octobre Rose 2023 :

Team Déco EDEIS : Distribution de pochettes à goodies dans le service d’oncologie tous les mardis et mercredis du mois

4 octobre 18h : Sem Ta Route (Quartier d’Orléans, résidence Palmeraie) – atelier d’auto-palpation mammaire ouvert à toutes les femmes de plus de 16 ans (05 90 87 75 53)

8 & 15 octobre : Je Longe la Côte aux Antilles : activité de longe côte ouverte à toutes et tous (06 90 56 74 75) et Aquafitness avec Aquaterr’happy (06 73 51 20 19)

16, 17 & 19 octobre 17h30 à 19h30 : Beach Volley Club (Baie Orientale – ancien Bombom Jam) – tournoi gratuit de beach volley

17 octobre 8h30 à midi : CIST 97.1 (Concordia, CCISM) – matinée de sensibilisation concernant le retour à l’emploi des personnes touchées par le cancer du sein, atelier d’auto-palpation

20 octobre 6h30 à 9h30 : Saint Martin Santé, Ligue Contre le Cancer, JLCA, Aquaterr’happy (Friar’s Bay) – cours d’activité physique adaptée en mer, sur terre (aquagym et aquatraining) et longe côte (06 90 66 33 57), stand diététique Saint Martin Santé

21 octobre 15h30 à 18h30 : Saint Martin Santé, Ligue Contre le Cancer, JLCA, Aquaterr’happy (Friar’s Bay) – cours d’activité physique adaptée en mer, sur terre (aquagym et aquatraining) et longe côte (06 90 66 33 57), stand diététique Saint Martin Santé

28 octobre 18h30 : Maternité Active (Marigot) – marche afin de former un ruban rose dans la ville, symbole d’Octobre Rose

28 octobre 18h30 : AS Phoenicks et Dauphin Telecom (Quartier d’Orléans) – tournoi sportif collectif féminin, découverte foot, basket, badminton, rugby

29 octobre 14h à 18h : Association KKO Beach tennis et Virginie Secher (Yoga) (Baie Orientale – Wai) : tournoi de beach tennis, raquettes roses (06 90 54 22 48) suivi d’un cours de yoga à partir de 17h (06 90 71 41 31)

31 octobre : Saint Martin Santé & Dauphin Telecom (Rue de la République, Marigot) – lâcher de soutien-gorge en ville

