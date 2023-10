Situation actuelle

A 8 heures ce matin, le centre de la Tempête tropicale Philippe se situait à environ 90 km Ouest de Saint-Martin. (18.3°N et 63.5°W). La tempête remonte plus franchement vers le nord-ouest, et elle emmène dans son sillage ses pluies et ses orages.

Evolution prévue

Fortes pluies et orages :

Les averses s’intensifient cet après-midi et prennent un caractère plus durable. Elles restent fréquentes la nuit prochaine. Des cumuls conséquents sont à craindre en peu de temps (40 à 60 mm en quelques heures) mais aussi sur la durée de l’épisode, où les cumuls pourraient atteindre les 100 à 150 mm.

Les averses orageuses risquent de persister jusqu’à mercredi inclus.

Des rafales de vent de l’ordre de 90 à 100 km/h sont possibles sous les plus fortes averses.

Vents violents :

Le vent actuellement de secteur sud-sud-est devrait s’orienter progressivement au sud-ouest avec des vitesses de l’ordre de 35 à 45 km/h en moyenne et des rafales pouvant atteindre 90 à 100 km/h sous les plus fortes averses, la direction inhabituelle restant à prendre à considération. Il devrait prendre une direction plus sud durant la nuit de mardi à mercredi et commencer à faiblir.

Vagues-submersion :

La mer est forte en Atlantique avec des creux de 2m50 à 2m70 par houle d’Est croisée avec une mer du vent inhabituelle de Sud-Sud-Ouest. Des déferlements et des submersions localisées sont à prévoir et les mouillages des bateaux seront sollicités. Des envahissements de faible ampleur seront observés en rade de Gustavia.

