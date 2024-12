Gestion des déchets : un protocole d’accord signé à contre-coeur

Vendredi dernier, un protocole d’accord de fin de conflits a été signé entre la Collectivité, la société VERDE SXM, les transporteurs et l’État, sous l’égide du préfet délégué Vincent Berton.

Le protocole, fruit de nombreuses négociations, aborde des problématiques essentielles comme la mise en sécurité du site de la décharge de Grandes Cayes, la tarification et l’entretien de la route. Bien qu’un compromis ait été trouvé, certains points juridiques, notamment sur la prise en charge des dommages, restent en suspens. Malgré cette étape pour apaiser les conflits, Gérald Gumbs, président de l’association des entreprises du BTP de Saint-Martin, a exprimé un profond mécontentement, qualifiant les conditions de travail de « toujours horribles ».

Le coup de gueule des transporteurs

Lors de la signature, Gérald Gumbs a livré un témoignage poignant d’un quotidien où les camions cassent à cause de la route redevenue impraticable : “Aujourd’hui, j’ai envie de pleurer. 80% des transporteurs ne sont pas d’accord pour que je signe (cet accord ndlr) mais je vais prendre mes responsabilités”, tout en avertissant que « le conflit ne s’arrêtera pas tant que les conditions ne s’amélioreront pas ». En réponse, Maxime Arnal, directeur de VERDE SXM, s’est engagé à respecter les délais pour améliorer le site d’ici fin 2024. Il a annoncé des travaux en cours, des zones de déchargement sécurisées et l’élargissement des espaces d’exploitation. L’État compte s’assurer de la bonne tenue du planning. Louis Mussington, président de la Collectivité, a reconnu l’urgence de la situation et mis en lumière la nécessité d’avoir une nouvelle route d’accès, celle déjà tracée par l’armée en post-Irma. Le défi reste donc de transformer les engagements en actions pour apaiser durablement les tensions. _Vx

Les bornes de tri qui débordent

Autre sujet abordé lors de cette signature d’accord en demi-teinte, les 125 nouvelles bornes de tri des déchets qui ne sont plus toutes vidées en temps et en heure. Le prestataire ayant décroché ce marché public manquerait de moyens pour suivre la cadence. Saluons Gérald Gumbs d’assurer l’intérim au vu des conditions actuelles et appelons la population à faire preuve de patience dans cette transition.

