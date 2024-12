ASSOCIATION : Préparation du grand vide-grenier solidaire

L’association Garage Solidaire et Associatif Eco Supreme organise un grand vide-grenier (Car Boot Sale) le samedi 7 décembre 2024 de 8h à 17h sur le parking de Galisbay.

Cet événement gratuit, dédié aux bonnes affaires et à la solidarité, réunira plus de 60 exposants et devrait attirer environ 400 visiteurs. Les exposants vendront directement depuis le coffre de leur voiture, pour une ambiance conviviale et animée par la marraine de l’évènement, la chanteuse Lydia Lawrence. Les inscriptions des exposants se font à la boutique LEVI’S, située 1, rue de la Liberté à Marigot. Pour participer, un tarif de 15€ ou $15 par exposant est requis, avec une copie de la police d’assurance du véhicule et une pièce d’identité pour valider l’inscription. Une grande tombola est également prévue avec plus de 100 lots à gagner. Les billets, vendus à 3€ ou $3, sont également disponibles à la boutique LEVI’S et sur place le jour de l’événement. L’association recherche toujours des sponsors pour enrichir cette journée et soutenir ses actions de solidarité. Toute l’équipe œuvre au service des habitants de Quartier d’Orléans, notamment en leur proposant des services mécaniques abordables et en favorisant le lien social. _Vx

Infos : +590 690 123 153

