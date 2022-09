ASSOCIATION – CAUSE ANIMALE : Encore une belle preuve de solidarité au Yoga Karma Animaux

La troisième édition du Yoga Karma Animaux organisé par le Collectif Animaux SXM a rassemblé plus d’une dizaine de participants sur la plage de la Baie Orientale.

L’association qui défend la cause animale sur Saint-Martin s’est associé avec Tania de Vitalita il y a quelques mois pour proposer des séances de yoga à la plage sur donation libre. Samedi dernier marquait la troisième édition de cette collaboration qui allie solidarité et bien-être. Une grande partie des participants étaient de nouveaux arrivants, mis au courant de l’initiative par le bouche-à-oreille. Chaque séance de yoga karma guidée par Tania dure une heure, avec en fond sonore des musiques relaxantes de yoga et le bruit des vagues. Muni d’une serviette de plage et d’une bouteille d’eau, chaque participant débutant ou confirmé se laisse guider par les mouvements présentés par Tania qui anime chaque session en français et en anglais. Dans un objectif de sensibilisation à la cause animale et de prise de conscience du travail qu’elles effectuent au sein du Collectif Animaux SXM, Élise et Camille, les représentantes de l’association, ont pris le temps en fin de séance d’échanger avec les participants, curieux d’en savoir plus sur leur cause et cette collaboration originale qui a également pour but de récolter des fonds pour couvrir les frais généraux engagés par la prise en charge d’un chien errant ou abandonné. Il faut savoir que les coûts liés à cette prise en charge entre l’identification, la stérilisation, le passeport et les frais médicaux sont en moyenne de 250 euros par animal. La séance de Yoga Karma Animaux de ce samedi 10 septembre a permis de récolter 110€ et des dons en nature type sacs de croquettes. La prochaine édition du Yoga Karma Animaux sur la plage de la Baie Orientale aura lieu le samedi 8 octobre à 17h15.

Si vous voulez aider l’association d’une autre façon et que vous voyagez bientôt vers Paris, proposez-vous comme escorte afin d’emmener un chien en attente d’adoption vers la métropole. La compagnie Air Caraïbes ayant annulé ses vols au départ de Juliana, tout voyageur partant de Grand-Case avec une escale peut également se porter volontaire pour faire escorte de chien, sans aucune frais à payer. La boule de poils retrouvera sa nouvelle famille pour la vie grâce à vous. Plusieurs chats cherchent également un nouveau maître, retrouvez l’album photos « à l’adoption » sur la page Facebook de l’association. Contactez le Collectif Animaux SXM pour plus d’informations concernant les animaux disponibles à l’adoption ou si vous désirez devenir escorte. Les chiens cocotiers de Saint-Martin ont besoin de vous. _Vx

Infos : +33 7 85 69 75 32

Facebook : Collectif Animaux SXM

collectifanimauxsxm@gmail.com

https://www.vitalita-sxm.com/

