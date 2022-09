Sport International : Saint-Martin sera représenté aux championnats mondiaux de culturisme en Espagne 

L’île de Saint-Martin sera représentée par une délégation de culturistes au Arnold’s World Championships qui se déroulera en Espagne, le 16 septembre prochain.

Pour la toute première fois de son histoire, l’île de Saint-Martin sera représentée lors des Championnats du monde de culturisme Arnold, en Espagne. La Collectivité de Saint-Martin et son Office de tourisme soutiennent cet événement.

Ensemble, la vice-présidente en charge du développement humain, Dominique Louisy et les conseillers territoriaux, Marc G. Menard, président de la commission des sports et Valérie Damaseau, présidente de l’Office de tourisme, ont décidé de soutenir le comité de culturisme saint-martinois (BFASM), pour ce déplacement et les actions menées tout au long de l’année sportive.

La Collectivité privilégie depuis le premier jour la promotion sportive et le soutien aux fédérations, M. Ménard œuvre en étroite collaboration avec les associations et les partenaires sportifs dans le but de renforcer l’accompagnement de la Collectivité aux athlètes et au secteur du sport.

L’Office de tourisme travaille aux côtés de la Collectivité afin d’apporter sa contribution. Valérie Damaseau croit fermement à la nécessité de mettre tous nos moyens en action pour créer un produit touristique fort, intégrant les activités sportives comme des outils de promotion de notre destination. « Le tourisme sportif est l’une des voies à suivre », indique-t-elle.

La délégation sportive saint-martinoise qui se rendra en Espagne, le 16 septembre prochain, est composée de François Carty, Juge International IFBB, de Laura Morville, Qualification pro Bikini Fitness, et de Joséphine Matthew, Elite Pro Bikini Fitness.

La Collectivité de Saint-Martin et son office de tourisme saluent le travail du comité de culturisme et souhaitent à ses athlètes de réussir ces championnats et de faire briller notre île au-delà de ses frontières.

